Lombardia in Arancione scuro fino al 14 marzo. Le regole: cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 4 marzo 2021) Emergenza coronavirus, la Lombardia in zona Arancione scuro dal 5 al 14 marzo. Quali sono le regole. Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana firmerà nella giornata del 4 marzo un’ordinanza con la quale si dispone il passaggio della Lombardia in Arancione scuro. Tutto il territorio regionale rientra quindi nella nuova stretta. Emergenza coronavirus, Lombardia in Arancione scuro fino al 14 marzo L’ordinanza che dispone l’istituzione della zona Arancione rafforzata per tutto il territorio della Regione Lombardia entra in vigore dal 5 marzo e dura ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Emergenza coronavirus, lain zonadal 5 al 14. Quali sono le. Il Presidente della RegioneAttilio Fontana firmerà nella giornata del 4un’ordinanza con la quale si dispone il passaggio dellain. Tutto il territorio regionale rientra quindi nella nuova stretta. Emergenza coronavirus,inal 14L’ordinanza che dispone l’istituzione della zonarafforzata per tutto il territorio della Regioneentra in vigore dal 5e dura ...

