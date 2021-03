Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: verso l’ordinanza di Fontana. (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia passerà in arancione scuro dalla mezzanotte di oggi fino al 14 marzo, con la chiusura di tutte le scuole ad eccezione degli asili nido. l’ordinanza del presidente Attilio Fontana è attesa nelle prossime ore. Le indiscrezioni sono state sostanzialmente confermate anche da Giuseppe Catanoso, direttore sanitario dell’Ats Insubria: “Verosimilmente tutta la Lombardia andrà in arancione rinforzato perché si vuole evitare che parta nuovamente uno spike come ad ottobre”, ha spiegato durante un incontro per delineare la situazione del contagio nella zona di Varese e Como. I dati in mano alla Regione hanno spinto Fontana a un nuovo giro di vite, estendo le misure prese già nel Bresciano e in decine di altri comuni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Lapasserà indalladi oggi fino al 14, con la chiusura di tutte le scuole ad eccezione degli asili nido.del presidente Attilioè attesa nelle prossime ore. Le indiscrezioni sono state sostanzialmente confermate anche da Giuseppe Catanoso, direttore sanitario dell’Ats Insubria: “Verosimilmente tutta laandrà inrinforzato perché si vuole evitare che parta nuovamente uno spike come ad ottobre”, ha spiegato durante un incontro per delineare la situazione del contagio nella zona di Varese e Como. I dati in mano alla Regione hanno spintoa un nuovo giro di vite, estendo le misure prese già nel Bresciano e in decine di altri comuni ...

