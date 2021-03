Lombardia, il piano per la vaccinazione di massa. Come arrivare a 170.000 somministrazioni al giorno (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lombardia lavora al piano per la vaccinazione di massa: l’obiettivo sono 170.000 somministrazioni al giorno. Bertolaso: “Coinvolgere anche gli specializzandi”. La Lombardia lavora senza sosta alla messa al punto del piano per la vaccinazione di massa contro il Covid. A svelare almeno parzialmente le carte è stata Letizia Moratti, assessore al Welfare. La vice presidente della Regione Lombardia ha fatto sapere che l’obiettivo è quello arrivare a 170.000 vaccinazioni al giorno. I numeri del piano della Lombardia per la vaccinazione di massa Come anticipato, l’obiettivo della ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021) Lalavora alper ladi: l’obiettivo sono 170.000al. Bertolaso: “Coinvolgere anche gli specializzandi”. Lalavora senza sosta alla messa al punto delper ladicontro il Covid. A svelare almeno parzialmente le carte è stata Letizia Moratti, assessore al Welfare. La vice presidente della Regioneha fatto sapere che l’obiettivo è quelloa 170.000 vaccinazioni al. I numeri deldellaper ladianticipato, l’obiettivo della ...

