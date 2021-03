Lombardia arancione scuro da stanotte 4 marzo: le scuole, i negozi, che cosa si può fare e cosa no (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta la Lombardia da stanotte passa in zona arancione scuro. Precisamente a partire dalla mezzanotte di oggi 4 marzo fino al 14 marzo, l’intera Regione Lombardia viene classificata come zona «arancione rafforzato». Ma che cosa vuol dire? Che cosa si può fare e che cosa no? In sintesi, tutte le scuole, tranne per il momento gli asili nidi, resteranno chiuse e gli studenti seguiranno le lezioni in didattica a distanza. Ma non solo. Scuola e lockdown: i consigli per ragazzi e ... Leggi su iodonna (Di giovedì 4 marzo 2021) Tutta ladapassa in zona. Precisamente a partire dalla mezzanotte di oggi 4fino al 14, l’intera Regioneviene classificata come zona «rafforzato». Ma chevuol dire? Chesi puòe cheno? In sintesi, tutte le, tranne per il momento gli asili nidi, resteranno chiuse e gli studenti seguiranno le lezioni in didattica a distanza. Ma non solo. Scuola e lockdown: i consigli per ragazzi e ...

