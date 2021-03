Lombardia “arancione rafforzato”: le nuove regole (Di giovedì 4 marzo 2021) arancione scuro regole Lombardia – Tutta la Lombardia passa in “arancione rafforzato” a partire dalle ore 00.00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Lo riporta la Regione Lombardia in una nota ufficiale, spiegando che chiudono tutte le scuole a eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi). «Visti l’andamento L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 4 marzo 2021)scuro– Tutta lapassa in “” a partire dalle ore 00.00 di venerdì 5 e fino a domenica 14 marzo. Lo riporta la Regionein una nota ufficiale, spiegando che chiudono tutte le scuole a eccezione dei servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi). «Visti l’andamento L'articolo

petergomezblog : Lombardia in arancione scuro da mezzanotte al 14 marzo: chiudono le scuole, tranne i nidi. “Rapido peggioramento” .… - RegLombardia : #LNews, #COVID #Lombardia tutta in #arancione rafforzato da venerdì 5 a domenica 14 marzo visti andamento situazion… - TgLa7 : #Covid: tutta Lombardia in arancione rafforzato da mezzanotte - danielsun2707 : @calcaralaura @matteosalvinimi LOMBARDIA ARANCIONE RAFFORZATO con una punta di pepe di caienna,zafferano di stocazz… - Rorychan85 : La Lombardia in arancione 'scuro' è tipo mia mamma che mi dava gli ultimatum da piccola : ' Dueeee......DUE E MEZZO… -