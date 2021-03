Lockdown a Pasqua, zona rossa nei weekend e coprifuoco alle 20: il piano del governo se esplodono i contagi (Di giovedì 4 marzo 2021) Pasqua e i weekend con le regole della zona rossa, come durante le festività di Natale. E coprifuoco anticipato alle 20, per quello che il capo dell?Istituto superiore della... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021)e icon le regole della, come durante le festività di Natale. Eanticipato20, per quello che il capo dell?Istituto superiore della...

Martina95190659 : RT @Francesco_92_PT: Serve un lockdown duro dei virologi fino a Pasqua per tutelare la salute mentale dei poverini che credono a ciò che di… - MicTheLinguist : Bene ma non benissimo. Come lo fai a sapere? Ho letto un tweet divertente: fate l'app 'cosa c'è oggi disponibile?'… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Lockdown a Pasqua e coprifuoco alle 20, piano del governo se esplodono i contagi - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Lockdown a Pasqua e coprifuoco alle 20, piano del governo se esplodono i contagi - Antonio44633454 : RT @Francesco_92_PT: Serve un lockdown duro dei virologi fino a Pasqua per tutelare la salute mentale dei poverini che credono a ciò che di… -