Lo Sputnik è vicino. Ema avvia la valutazione del vaccino russo (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – L'Ema, l'Agenzia europea per il farmaco, comunica di aver iniziato la valutazione del vaccino russo Sputnik V. "Sebbene l'Ema non sia in grado di prevedere le tempistiche generali, dovrebbe richiedere meno tempo del solito per valutare un'eventuale domanda a causa del lavoro svolto durante la revisione progressiva", si legge nella nota dell'Ema. La richiesta di revisione del vaccino prodotto da Gamaley, il centro nazionale russo per l'epidemiologia e la microbiologia, è giunta ad Ema dalla tedesca R-Pharm Germany. Sputnik, il comunicato di Ema "La decisione del Chmp, (il Comitato europeo per i medicinali, ndr) di avviare la revisione progressiva si basa sui risultati di studi di laboratorio e studi clinici sugli adulti. Questi studi ...

