“Lo hanno scoperto, è quello che usciva in tv”. Barbara D’Urso, finisce il suo incubo. Dopo le indagini è tutto chiaro, il reato è pesante (Di giovedì 4 marzo 2021) Dice di essere “il figlio adottivo della D’Urso”, ma era soltanto uno stalker. Un messaggio ripetuto centinaia di volte: attraverso i canali social delle trasmissioni della presentatrice Mediaset, alle testate giornalistiche per “lanciare” lo scoop, fino ad arrivare ai reali parenti della Barbara nazionale. Un vero e proprio martellamento quello attuato da “Baci Solari” (questo lo pseudonimo usato dal sedicente figlio). Il delirio del persecutore è andato avanti per mesi fino a quando, con un’indagine della polizia postale delegata dal sostituto procuratore Francesco Dall’Olio è stato identificato il responsabile. La procura ha fatto il suo lavoro: le indagini si sono spinte fino a Santa Maria di Licodia, un piccolo comune in provincia di Catania, dove è stato identificato il trentacinquenne Salvatore Fiorello, ex ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) Dice di essere “il figlio adottivo della”, ma era soltanto uno stalker. Un messaggio ripetuto centinaia di volte: attraverso i canali social delle trasmissioni della presentatrice Mediaset, alle testate giornalistiche per “lanciare” lo scoop, fino ad arrivare ai reali parenti dellanazionale. Un vero e proprio martellamentoattuato da “Baci Solari” (questo lo pseudonimo usato dal sedicente figlio). Il delirio del persecutore è andato avanti per mesi fino a quando, con un’indagine della polizia postale delegata dal sostituto procuratore Francesco Dall’Olio è stato identificato il responsabile. La procura ha fatto il suo lavoro: lesi sono spinte fino a Santa Maria di Licodia, un piccolo comune in provincia di Catania, dove è stato identificato il trentacinquenne Salvatore Fiorello, ex ...

