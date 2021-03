Liverpool-Lipsia si giocherà ancora a Budapest (Di giovedì 4 marzo 2021) Come il match d’andata(0-2 per gli inglesi) anche quello di ritorno, Liverpool-Lipsia, valido per gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021, si giocherà ancora sul campo neutro della Puskas Arena di Bucarest. Rimangono invariati data ( mercoledì 10 marzo 2021) e ora(21). Liverpool-Lipsia: perché si gioca ancora a Budapest? L’ Uefa si è trovata costretta ad adottare lo stesso protocollo di un mese in occasione del match d’andata, in quanto le restrizioni imposte dal governo tedesco in merito alla pandemia di Coronavirus impediscono i voli aerei da e per la Germania. Dovrebbe, invece, svolgersi regolarmente in Inghilterra l’altro match anglo-tedesco, Manchester City-Borussia Moncheglabach, in quanto per i residenti tedeschi le norme ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Come il match d’andata(0-2 per gli inglesi) anche quello di ritorno,, valido per gli ottavi di finale di Champions League 2020/2021, sisul campo neutro della Puskas Arena di Bucarest. Rimangono invariati data ( mercoledì 10 marzo 2021) e ora(21).: perché si gioca? L’ Uefa si è trovata costretta ad adottare lo stesso protocollo di un mese in occasione del match d’andata, in quanto le restrizioni imposte dal governo tedesco in merito alla pandemia di Coronavirus impediscono i voli aerei da e per la Germania. Dovrebbe, invece, svolgersi regolarmente in Inghilterra l’altro match anglo-tedesco, Manchester City-Borussia Moncheglabach, in quanto per i residenti tedeschi le norme ...

zazoomblog : Liverpool-Lipsia si giocherà ancora a Budapest - #Liverpool-Lipsia #giocherà #ancora - sportli26181512 : Liverpool-Lipsia, il ritorno di Champions si giocherà a Budapest causa Covid: Anche la gara di ritorno degli ottavi… - DiMarzio : Come per l'andata, anche il match di ritorno di #UCL si giocherà in campo neutro - gemin_steven98 : RT @SkySport: Liverpool-Lipsia, il ritorno di Champions si giocherà a Budapest causa Covid - SkySport : Liverpool-Lipsia, il ritorno di Champions si giocherà a Budapest causa Covid -