Liverpool-Lipsia, anche il ritorno si gioca in campo neutro a Budapest (Di giovedì 4 marzo 2021) L’evolversi della pandemia non ha portato a nessun miglioramento in Europa, nelle ultime settimane, con le restrizioni sugli spostamenti tra stati che sono rimaste effettive. Per questo motivo, l’UEFA ha concordato insieme ai club e alle federazioni interessate dei campi neutri per alcune partite. Fra queste c’è anche Liverpool–Lipsia, che si disputerà il 10 marzo nuovamente sul campo neutro di Budapest dove si era svolta l’andata. Sempre in Ungheria si giocherà anche Molde–Granada di Europa League del 18 marzo, mentre la sfida per le qualificazioni ai prossimi Europei tra Portogallo e Azerbaigian si giocherà a Torino il 27. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021) L’evolversi della pandemia non ha portato a nessun miglioramento in Europa, nelle ultime settimane, con le restrizioni sugli spostamenti tra stati che sono rimaste effettive. Per questo motivo, l’UEFA ha concordato insieme ai club e alle federazioni interessate dei campi neutri per alcune partite. Fra queste c’è, che si disputerà il 10 marzo nuovamente suldidove si era svolta l’andata. Sempre in Ungheria si giocheràMolde–Granada di Europa League del 18 marzo, mentre la sfida per le qualificazioni ai prossimi Europei tra Portogallo e Azerbaigian si giocherà a Torino il 27. L'articolo ilNapolista.

