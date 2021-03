Liverpool, l’ex Carragher chiama Gerrard: «Ti aspetto in panchina la prossima stagione» (Di giovedì 4 marzo 2021) Jamie Carragher spera in un approdo di Steven Gerrard sulla panchina del Liverpool La stagione del Liverpool in Premier League non sta andando a gonfie vele, anzi il distacco dal Manchester City capolista è abissale e praticamente irrecuperabile. Si fanno così insistenti le voci su un possibile addio di Jurgen Klopp la prossima stagione e l’ex Reds Jamie Carragher, ai microfoni di CBS, ha chiamato in panchina la leggenda del club: Steven Gerrard, che tanto bene sta facendo con i Rangers. «Ti adoro Steven. La tua grinta. Wow. Non vedo l’ora di vederti al Liverpool la prossima stagione…». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Jamiespera in un approdo di StevensulladelLadelin Premier League non sta andando a gonfie vele, anzi il distacco dal Manchester City capolista è abissale e praticamente irrecuperabile. Si fanno così insistenti le voci su un possibile addio di Jurgen Klopp laReds Jamie, ai microfoni di CBS, hato inla leggenda del club: Steven, che tanto bene sta facendo con i Rangers. «Ti adoro Steven. La tua grinta. Wow. Non vedo l’ora di vederti alla…». Leggi su Calcionews24.com

ItaSportPress : Liverpool, l'ex Carragher aspetta Gerrard: 'Ti adoro, ti aspetto la prossima stagione alla guida dei Reds...' -… - CalcioPillole : #Liverpool, è morto a 82 anni la leggenda Ian #StJohn. L'ex attaccante scozzese fu determinante per la vittoria de… - BombeDiVlad : ?? #Liverpool, idea #Gerrard per sostituire #Klopp ?? L'ex centrocampista guida attualmente i #Rangers… - infoitsport : Liverpool, grave lutto per l'ex Roma Alisson - sportli26181512 : Ex Liverpool: Sturridge viaggia verso l'America: Fermo da un anno esatto, Daniel Sturridge potrebbe...… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool l’ex Champions League, Zenit-Club Brugge: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli