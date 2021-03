LIVE – Venezia-San Martino di Lupari, Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 4 marzo 2021) A Bologna le Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 femminile 2021 si aprono con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Fila San Martino di Lupari. La prima e l’ottava testa di serie si sfidano in un match che per forza di cosa vede favorite le lagunare alla vigilia, l’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di giovedì 4 marzo e potrete seguire il confronto su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-SAN Martino DI Lupari SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) A Bologna ledidi Serie A1 femminilesi aprono con la sfida tra Umana Reyere Fila Sandi. La prima e l’ottava testa di serie si sfidano in un match che per forza di cosa vede favorite le lagunare alla vigilia, l’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di giovedì 4 marzo e potrete seguire il confronto su Sportface. AGGIORNA LA-SANDISportFace.

comunevenezia : #Veneziaperimmagini ?? Il #buongiorno di oggi arriva con un approfondimento su Corte e Ponte de l'Anatomia, sestier… - lindagiovi : RT @comunevenezia: ?? #ConsiglioComunale #4marzo?? Iniziata la seduta del Consiglio comunale che si svolge in videoconferenza ???Diretta str… - comunevenezia : ?? #ConsiglioComunale #4marzo?? Iniziata la seduta del Consiglio comunale che si svolge in videoconferenza ???Dirett… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #ConsiglioComunale #4marzo ?? Sta per iniziare e si svolgerà in modalità telematica la seduta del Consiglio comunale… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Mobilità #Trasporti ?? Il 22 marzo in programma la corsa tra Sant'Erasmo e Lido San Nicolò con nave traghetto per la r… -