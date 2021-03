LIVE – Venezia-San Martino di Lupari 45-33, Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di giovedì 4 marzo 2021) A Bologna le Final Eight di Coppa Italia di Serie A1 femminile 2021 si aprono con la sfida tra Umana Reyer Venezia e Fila San Martino di Lupari. La prima e l’ottava testa di serie si sfidano in un match che per forza di cosa vede favorite le lagunare alla vigilia, l’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di giovedì 4 marzo e potrete seguire il confronto su Sportface. IL TABELLONE CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-SAN Martino DI Lupari 45-33 FINE SECONDO QUARTO (45-33) 19? – Ancora Anderson dalla lunetta, questa volta non sbaglia, tre su tre, 45-33 19? – Anderson dalla lunetta per il Venezia, uno su due, 42-33 19? – Due di Anderson, 41-33 18? – ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) A Bologna ledidi Serie A1 femminilesi aprono con la sfida tra Umana Reyere Fila Sandi. La prima e l’ottava testa di serie si sfidano in un match che per forza di cosa vede favorite le lagunare alla vigilia, l’appuntamento è fissato per le ore 16.30 di giovedì 4 marzo e potrete seguire il confronto su Sportface. IL TABELLONE CALENDARIO, PROGRAMMA E ORARI AGGIORNA LA-SANDI45-33 FINE SECONDO QUARTO (45-33) 19? – Ancora Anderson dalla lunetta, questa volta non sbaglia, tre su tre, 45-33 19? – Anderson dalla lunetta per il, uno su due, 42-33 19? – Due di Anderson, 41-33 18? – ...

comunevenezia : #Sport | #NastroRosaTour2021 Il vicesindaco @AndreaTomaello alla presentazione del 'Marina Militare Nastro Rosa T… - lecittainfesta : RT @comunevenezia: #Sport | #NastroRosaTour2021 Il vicesindaco @AndreaTomaello alla presentazione del 'Marina Militare Nastro Rosa Tour 2… - plmr543 : RT @comunevenezia: ?? #Commemorazioni ?? L'assessore @plmr543 alla cerimonia in ricordo del poeta veneziano Mario Stefani scomparso 20 anni… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: ?? #ConsiglioComunale #4marzo ?? In corso la discussione sulle opportunità di finanziamento collegate al Piano Nazionale… - FrederickRolfe : RT @comunevenezia: ?? #ConsiglioComunale #4marzo ?? In corso la discussione sulle opportunità di finanziamento collegate al Piano Nazionale… -