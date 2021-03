LIVE Trento-Berlin Recycling 25-22 | Champions League volley in DIRETTA | trentini ad un set dalla semifinale!

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-22 E la chiude Abdel-Aziz in parallela,ad un set24-22 Diagonale paurosa di Nimir da posto quattro, sono due set-point! 23-22 Esce la battuta di Giannelli. 23-21 Bordata in diagonale di Abdel Aziz, ma che belle difese di Micheletto e Rossini! Ancora time-out per i tedeschi. 22-21 Male Eder dai nove metri. 21-21 Carle mette giù una palla a filo rete. 21-20 Mani-out di Abdel-Aziz,ritorna in vantaggio! Time-out per il. 20-20 Entra Sosa al posto di Lucarelli per alzare il muro. 20-20 Fuori il servizio di Tuia. 19-20 Si ferma in rete la battuta di Kooy, che adesso lascia il campo per Micheletto. 19-19 Carle pesta la linea dei tre metri e grazia in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Berlin Recycling, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschil ...