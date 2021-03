LIVE Trento-Berlin Recycling 2-0 | Champions League volley in DIRETTA | dolomitici in semifinale!

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25-21 E la chiude Abdel Aziz!E’ IN24-21 Time-out per i tedeschi. 24-21 Pallonetto di Lucarelli, sono tre set-point! 23-21 Ricambia il favore Patch, si resta avanti di due. 22-21 Non passa la battuta di Abdel Aziz. 22-20 Difese pazzesche di, ala fine Rossini fa punto in bagher! 21-20 Gran servizio di Abdel Aziz, poi ci pensa Podrascanin a filo rete. 20-20 Primo tempo di Podrascanin, Giannelli lucidissimo. 19-20 Muro di Carle su Nimir, questa fa male. 19-19 Mani-out di Abdel Aziz, si continua punto a punto. 18-19 Patch trova un attacco indifendibile in posto sei. 18-18 Sbaglia però il servizio il regista russo. 17-18 Pallonetto di seconda intenzione per Grankin. 17-17 Fuori il servizio di Brehme. 16-17 Entra Micheletto al posto di ...

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Basket #EuroCup #Top16 Bella vittoria per #Trento, che supera il #Partizan 69-54! #risultatofinale #live - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #Covid_19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Trento #Coronavirus #Covid_19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Trento

OA Sport

... "Andiamo tutti a fare il tampone" Di: Redazione SardegnaSabato 6 e domenica 7 i cittadini ... Caterina - via Piceno 2); Stampace - Zona viale(Scuola De Amicis - via Falzarego 36); Is ......il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 marzo ( AGGIORNAMENTI- ...Bolzano 1.075 in Umbria 1.177 in Sardegna 700 in Calabria 1.213 nella Provincia autonoma di...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Il bollettino del ministero della Salute registra 22.865 nuovi contagi su 339.635 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Trento-Berlin Recycling, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley maschil ...