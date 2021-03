LIVE Sci di fondo, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia, Repubblica Ceca e Russia davanti dopo la prima frazione, Svezia indietro (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:32 Il trio di testa prosegue ora senza particolari problemi. Heidi Weng, Novakova e Stupak a comporlo. 13:29 Ecco il primo cambio, Repubblica Ceca, Norvegia e Russia davanti in 14’01?8. Poi Canada e Finlandia a 6?4, Svezia, Germania, USA e Svizzera a 12?5. 13:28 E stavolta ci prova decisamente Weng, Razymova e Kirpichenko le restano attaccate. 13:27 Sei secondi di ritardo per Sundling nei confronti del quintetto di testa guidato a ora da Tiril Udnes Weng. Tra poco il primo cambio. 13:26 Attenzione, momento critico: difficoltà per Jonna Sundling e primo potenziale colpo di scena! 13:24 Qualche problema per Swirbul a tenere il ritmo, ed era proprio questo il potenziale anello debole della ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:32 Il trio di testa prosegue ora senza particolari problemi. Heidi Weng, Novakova e Stupak a comporlo. 13:29 Ecco il primo cambio,in 14’01?8. Poi Canada e Finlandia a 6?4,, Germania, USA e Svizzera a 12?5. 13:28 E stavolta ci prova decisamente Weng, Razymova e Kirpichenko le restano attaccate. 13:27 Sei secondi di ritardo per Sundling nei confronti del quintetto di testa guidato a ora da Tiril Udnes Weng. Tra poco il primo cambio. 13:26 Attenzione, momento critico: difficoltà per Jonna Sundling e primo potenziale colpo di scena! 13:24 Qualche problema per Swirbul a tenere il ritmo, ed era proprio questo il potenziale anello debole della ...

