LIVE Sci di fondo, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: Norvegia oro senza storia, Russia seconda. Bronzo alla Finlandia, crollo Svezia (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:16 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! 14:15 Questo il podio 1 Norvegia 53'43?2 2 Federazione sciistica russa +26?6 3 Finlandia 46?2 14:14 5'30" di ritardo per il Giappone, decimo. 14:13 Si aspetta solo l'arrivo del Giappone. 14:13 Finisce a 3'42?1 il Canada. Lituania, Estonia, Kazakistan, Ucraina e Polonia hanno subito il doppiaggio. 14:12 Svizzera settima a 2'49?2, poi la Repubblica Ceca a 3'04?3. 14:11 Arriva Frida Karlsson, sesto posto con grandissima delusione per la Svezia, due minuti esatti il ritardo. 14:10 Ed è Finlandia terza! 46?2 di ritardo, ottimo sprint di Parmakoski che batte Diggins per otto decimi. Germania quinta,

