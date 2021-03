LIVE Sci di fondo, Staffetta donne Mondiali in DIRETTA: duello Norvegia-Svezia per l’oro, occhio agli USA (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:45 Buona giornata a tutti. Benvenuti a questa DIRETTA LIVE che riguarda la Staffetta 4×5 femminile, quartultimo appuntamento in quel di Oberstdorf. La presentazione Buongiorno a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Staffetta 4×5 femminile valida per i Mondiali di sci di fondo 2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf, Germania. Svezia contro Norvegia: questo il grande tema di una Staffetta che vede sì Therese Johaug nel ruolo di potenziale grande protagonista, ma in terza frazione, con Fossesholm inserita in ultima. Restano dunque consistenti le speranze di Ebba Andersson e Frida Karlsson in tecnica libera, mentre in ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:45 Buona giornata a tutti. Benvenuti a questache riguarda la4×5 femminile, quartultimo appuntamento in quel di Oberstdorf. La presentazione Buongiorno a tutti, e benvenuti alladella4×5 femminile valida per idi sci di2021 in corso di svolgimento a Oberstdorf, Germania.contro: questo il grande tema di unache vede sì Therese Johaug nel ruolo di potenziale grande protagonista, ma in terza frazione, con Fossesholm inserita in ultima. Restano dunque consistenti le speranze di Ebba Andersson e Frida Karlsson in tecnica libera, mentre in ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: Dominik Paris al comando terzo Innerhofer! Kriechmayr si nascond… - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik #Paris - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik Paris - #alpino #Seconda #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Seconda Prova Saalbach in DIRETTA: ultima rifinitura per Dominik Paris - #alpino #Seconda #Prova… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo 15 km Mondiali in DIRETTA: tripletta norvegese! Holund batte Krueger ed Amundsen. Quarto Bolshuno… -