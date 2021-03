LIVE – Schio-Costa Masnaga | Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il Limontadopo aver staccato il pass per ledidi Serie A1 femminile, debutterà nei quarti die contro la Famila Wuber. Le venete partono come numero due del seeding e con i rientri di Gruda e Crippa dai rispettivi infortuni, contano di potersi giocare la vittoria nel torneo. Giovedì 4 marzo alle ore 20.00 inizierà la sfida che potrete seguire intestuale su Sportface. SportFace.

