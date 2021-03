LIVE Sanremo 2021 in DIRETTA giovedì 4 marzo | i Maneskin infiammano l’Ariston con Agnelli! Il duetto musicale Ibra-Mihajlovic

Leggi su oasport

(Di venerdì 5 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0.04: Delicati, precisi, emozionanti Arisa e Michele Bravi che affrontano alla grande uno dei capolavori della musica italiana, Quando di Pino Daniele 0.02: Arisa con Michele Bravi: Quando (Pino Daniele) Michele Bravi nasce il 19 Dicembre 1994 (Lunedì) a Castello (in Provincia di Perugia) sotto il segno zodiacale del Sagittario. La madre si chiama Giovanna Machi e il padre Stefano Bravi. Fin da piccolo la sua unica passione è il canto ma è sempre stato anche molto bravo a scuola, lo studio infatti non lo ha mai spaventato. In giovane età Michele è una delle voci del coro della sua città e, per approfondire le sue conoscenze musicali, inizia anche a studiare pianoforte e chitarra. Per quanto concerne il suo percorso scolastico, Michele decide di iscriversi al liceo classico dove consegue il diploma con il ...