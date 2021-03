LIVE – Livorno-Alessandria 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone B DIRETTA

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ladi, match valevole per la ventottesima giornata delB di. I padroni di casa non vincono da ben sette partite ed hanno un disperato bisogno di ritrovare i tre punti per poter continuare a sperare nella salvezza; i piemontesi, dal canto loro, arrivano da tre pareggi ed una vittoria e vogliono proseguire ladi risultati utili. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di giovedì 4 marzo, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 0-0 ...

Sempre alle ore 15.00 sarà poi la volta della sfida trae Alessandria, dove i toscani proveranno l'impresa contro i gritgioriossi davvero in forma: per gli amaranto, ultimi in classifica, ......00 Beitar Jerusalem - Bnei Sachnin FC 19:45 Hapoel Haifa - Maccabi Tel Aviv Italia > Serie A 2020/2021 20:45 Parma - Inter Italia > Serie C Girone A 2020/2021 15:00- Alessandria 0 - 0 * ...Manca circa mezzora al via di Livorno-Alessandria, gara del Girone A che, insieme a Carrarese-Grosseto, chiude la 28^ giornata di Serie C. Cambia poco mister Amelia, al debutto sulla ...Debutto sulla panchina amaranto per Marco Amelia. Mazzarani e compagni, sprofondati all'ultimo posto della classifica, a caccia di punti salvezza ...