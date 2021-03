LIVE Eczacibasi Istanbul-Busto Arsizio 23-25 22-25 25-22, Champions League volley in DIRETTA: le turche conquistano il terzo set e accorciano nel match! (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Ottimo attacco di Stevanovic. INIZIO QUARTO SET 19.00 Eczacibasi allungano il match conquistando il terzo set per 25 punti a 22: Busto Arsizio lotta ma non riesce a ribaltare il parziale. FINE terzo SET 22-25 Eczacibasi VINCE IL terzo SET! 22-24 DUE SET POINT Istanbul! 22-23 Scappa via l’ennesimo attacco di Durul. 21-23 Fallo di Piccinini e secondo tocco. 21-22 Ottimo attacco incrociato di Escamilla. 20-22 Pessimo attacco di Yildirim. 19-22 Scappa via il servizio della #12. 19-21 Ottima diagonale di Piccinini! 18-21 Quarto tocco di Busto Arsizio in un set fatto di alti e bassi ma il Challenge rifà giocare il punto. 18-21 Durul trova il ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Ottimo attacco di Stevanovic. INIZIO QUARTO SET 19.00allungano il match conquistando ilset per 25 punti a 22:lotta ma non riesce a ribaltare il parziale. FINESET 22-25VINCE ILSET! 22-24 DUE SET POINT! 22-23 Scappa via l’ennesimo attacco di Durul. 21-23 Fallo di Piccinini e secondo tocco. 21-22 Ottimo attacco incrociato di Escamilla. 20-22 Pessimo attacco di Yildirim. 19-22 Scappa via il servizio della #12. 19-21 Ottima diagonale di Piccinini! 18-21 Quarto tocco diin un set fatto di alti e bassi ma il Challenge rifà giocare il punto. 18-21 Durul trova il ...

