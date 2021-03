LIVE Eczacibasi Istanbul-Busto Arsizio 23-25 13-15, Champions League volley in DIRETTA: Farfalle vicino all’impresa (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Black-out Busto Arsizio con l’errore di Stevanovic. 15-14 Accorciano le padrone di casa: Busto in appannaggio. 15-13 Ottimo servizio di Fatma. 15-12 Yildirim sferra l’attacco con la schiacciata diagonale. 15-11 Fallo in battuta di Eczacibasi. 14-11 Lungo l’attacco di Stevanovic. 14-10 ACE DI GRAY! Il primo per la #8. 13-10 Diagonale vincente di Gray. 12-10 Lungo l’attacco di Mingardi ma check in corso. 12-8 Parallela vincente di Gray. 11-8 Buon attacco di Arici. 11-7 Break di Busto che prova la fuga: timeout casalingo. 10-7 MURO DI GRAY SU BOSKOVIC! 9-7 Baladin in posto 4 attacca diagonalmente. 9-6 Ace di Poulter! 7-6 Baladin vince il confronto sottorete con Poulter. 7-5 Si rifà Gennari che attacca sottorete. 6-5 Mani ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Black-outcon l’errore di Stevanovic. 15-14 Accorciano le padrone di casa:in appannaggio. 15-13 Ottimo servizio di Fatma. 15-12 Yildirim sferra l’attacco con la schiacciata diagonale. 15-11 Fallo in battuta di. 14-11 Lungo l’attacco di Stevanovic. 14-10 ACE DI GRAY! Il primo per la #8. 13-10 Diagonale vincente di Gray. 12-10 Lungo l’attacco di Mingardi ma check in corso. 12-8 Parallela vincente di Gray. 11-8 Buon attacco di Arici. 11-7 Break diche prova la fuga: timeout casalingo. 10-7 MURO DI GRAY SU BOSKOVIC! 9-7 Baladin in posto 4 attacca diagonalmente. 9-6 Ace di Poulter! 7-6 Baladin vince il confronto sottorete con Poulter. 7-5 Si rifà Gennari che attacca sottorete. 6-5 Mani ...

