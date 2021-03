LIVE Combinata nordica, Mondiali 2021 in DIRETTA: gran salto per lo sloveno Brecl (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35 Al comando sempre un eccellente Brecl. 11.34 Terzo il giapponese Nagai, poteva fare qualcosa in più. 11.33 Ora dovrebbe iniziare la vera gara, con i migliori atleti, pronti alla lotta per le medaglie. 11.28 Bene anche Matteo Baud, francese, terzo. 11.27 Spettacolare il salto del polacco Kupczak a 22” di ritardo, con 128,5 metri. 11.25 A mano a mano sta salendo la qualità degli atleti: il finlandese Otto Niittykoski è secondo a 1’41” di ritardo. 11.23 A 1’47” di ritardo, secondo, lo statunitense Ben Loomis. 11.20 Il transalpino Gael Blondeau si assesta in seconda posizione, oltre 2? di ritardo da Brecl. 11.16 In testa, anche piuttosto nettamente, sempre Brecl. 11.14 Ora è addirittura cambiato il vento, passando alle spalle. Atleti ancor ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.35 Al comando sempre un eccellente. 11.34 Terzo il giapponese Nagai, poteva fare qualcosa in più. 11.33 Ora dovrebbe iniziare la vera gara, con i migliori atleti, pronti alla lotta per le medaglie. 11.28 Bene anche Matteo Baud, francese, terzo. 11.27 Spettacolare ildel polacco Kupczak a 22” di ritardo, con 128,5 metri. 11.25 A mano a mano sta salendo la qualità degli atleti: il finlandese Otto Niittykoski è secondo a 1’41” di ritardo. 11.23 A 1’47” di ritardo, secondo, lo statunitense Ben Loomis. 11.20 Il transalpino Gael Blondeau si assesta in seconda posizione, oltre 2? di ritardo da. 11.16 In testa, anche piuttosto nettamente, sempre. 11.14 Ora è addirittura cambiato il vento, passando alle spalle. Atleti ancor ...

zazoomblog : LIVE Combinata nordica prova a squadre Mondiali in DIRETTA: trionfa la Norvegia delusione Italia: settimo posto -… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica prova a squadre Mondiali in DIRETTA: Austria in testa in quattro per le medaglie. Italia set… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica prova a squadre Mondiali in DIRETTA: l’Italia deve difendersi nel salto e sperare nella rimo… - infoitsport : LIVE Combinata nordica, Mondiali in DIRETTA: si comincia! Italia a caccia di un buon piazzamento, che lotta per il… - infoitsport : LIVE Combinata nordica, Mondiali in DIRETTA: Riiber bissa il titolo iridato su Normal Hill! Sul podio Herola e Ofte… -