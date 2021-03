LIVE – Biathlon, staffetta femminile Nove Mesto 2021: aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 4 marzo 2021) La DIRETTA scritta della staffetta 4×6 km femminile di Nove Mesto, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di Biathlon. Riparte la competizione dopo la pausa che ha fatto seguito ai Mondiali di Pokljuka. Si comincia con la gara a squadre femminile, in cui l’Italia gareggerà con Federica Sanfilippo, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Michela Carrara. La gara è in programma giovedì 4 marzo alle ore 16:05. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA 17.09 – Elvira Oeberg supera la Bielorussia e la Svezia si prende anche la Coppa di specialità. Terza la Francia. Norvegia quinta. Carrara ci prova ma viene beffata in ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) Lascritta della4×6 kmdi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di. Riparte la competizione dopo la pausa che ha fatto seguito ai Mondiali di Pokljuka. Si comincia con la gara a squadre, in cui l’Italia gareggerà con Federica Sanfilippo, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Michela Carrara. La gara è in programma giovedì 4 marzo alle ore 16:05. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LA17.09 – Elvira Oeberg supera la Bielorussia e la Svezia si prende anche la Coppa di specialità. Terza la Francia. Norvegia quinta. Carrara ci prova ma viene beffata in ...

