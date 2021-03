LIVE Biathlon, Staffetta donne Nove Mesto in DIRETTA: settimo posto con qualche rimpianto per l’Italia. Vittoria e Coppa per la Svezia (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Staffetta FEMMINILE AGGIORNAMENTO ORE 18.00 L’Ucraina è stata riammessa in classifica, ed occupa la quarta posizione a 28?7 dalla Svezia. 17.16: La nostra DIRETTA si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata 17.15: l’Italia sembra aver trovato un buon assetto per il futuro con Sanfilippo in lancio, Wierer e Vittozzi nelle frazioni centrali e Carrara a chiudere 17.13: Esce dalla classifica ufficiale l’Ucraina, che deve aver commesso un errore sui giri da effettuare, quindi l’Italia è sesta 17.12: Giornata trionfante, dunque, per la Svezia che vince la Staffetta e raggiunge in testa alla classifica di specialità la Germania, battendola per il maggior numero di ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAFEMMINILE AGGIORNAMENTO ORE 18.00 L’Ucraina è stata riammessa in classifica, ed occupa la quarta posizione a 28?7 dalla. 17.16: La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata 17.15:sembra aver trovato un buon assetto per il futuro con Sanfilippo in lancio, Wierer e Vittozzi nelle frazioni centrali e Carrara a chiudere 17.13: Esce dalla classifica ufficiale l’Ucraina, che deve aver commesso un errore sui giri da effettuare, quindiè sesta 17.12: Giornata trionfante, dunque, per lache vince lae raggiunge in testa alla classifica di specialità la Germania, battendola per il maggior numero di ...

