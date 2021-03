LIVE Biathlon, Staffetta donne Nove Mesto in DIRETTA: sesto posto con qualche rimpianto per l’Italia. Vittoria e Coppa per la Svezia (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA Staffetta FEMMINILE 17.16: La nostra DIRETTA si chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata 17.15: l’Italia sembra aver trovato un buon assetto per il futuro con Sanfilippo in lancio, Wierer e Vittozzi nelle frazioni centrali e Carrara a chiudere 17.13: Esce dalla classifica ufficiale l’Ucraina, che deve aver commesso un errore sui giri da effettuare, quindi l’Italia è sesta 17.12: Giornata trionfante, dunque, per la Svezia che vince la Staffetta e raggiunge in testa alla classifica di specialità la Germania, battendola per il maggior numero di vittorie, secondo posto per la Bielorussia che era rimasta in testa fino a 100 metri dal traguardo e terza piazza per Simon, ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLAFEMMINILE 17.16: La nostrasi chiude qui, grazie per averci seguito e buona serata 17.15:sembra aver trovato un buon assetto per il futuro con Sanfilippo in lancio, Wierer e Vittozzi nelle frazioni centrali e Carrara a chiudere 17.13: Esce dalla classifica ufficiale l’Ucraina, che deve aver commesso un errore sui giri da effettuare, quindiè sesta 17.12: Giornata trionfante, dunque, per lache vince lae raggiunge in testa alla classifica di specialità la Germania, battendola per il maggior numero di vittorie, secondoper la Bielorussia che era rimasta in testa fino a 100 metri dal traguardo e terza piazza per Simon, ...

