LIVE Atletica | Europei 2021 in DIRETTA | subito in gara Tamberi ed Arese

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera appassionati di sport e amici di OA Sport e benvenuti alladella prima giornata deglidiindoorche si svolgono in quel di Torun (Polonia). Il primo italiano innella rassegna continentale sarà Gianmarco: si comincerà proprio con il salto in alto alle ore 19.00 e la squadra azzurra presenteràuna delle principali carte da medaglia. Il marchigiano viene da un 2.35 agli Assoluti che è di buon auspicio in vista di questa competizione. Alle 19.08 sarà la volta delle qualificazioni del salto in lungo, nel quale sarà impegnato Antonino Trio. Successivamente ci sarà anche il debutto di Chiara Rosa (getto del peso, ore ...