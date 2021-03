L’Italia in zona rossa, coprifuoco anticipato e nuove restrizioni: le ipotesi (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora poche ore e L’Italia potrebbe tornare a vivere l’incubo della zona rossa: i dati settimanali non muovono nella giusta direzione, solo ieri – mercoledì 3 marzo 2021 – sono stati 20.884 i nuovi casi di Covid-19 con ben 347 morti. E, mentre si attende il report del venerdì per definire i nuovi colori regionali, si avanzano le ipotesi su quella che potrà essere la situazione del Belpaese. Italia zona rossa marzo 2021, coprifuoco anticipato e nuove restrizioni: le ipotesi La diffusione delle varianti spinge gli esperti a valutare l’adozione di nuovi provvedimenti, che impongano una stretta maggiore. Innanzi alla tanto temuta terza ondata l’ipotesi che L’Italia si ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 4 marzo 2021) Ancora poche ore epotrebbe tornare a vivere l’incubo della: i dati settimanali non muovono nella giusta direzione, solo ieri – mercoledì 3 marzo 2021 – sono stati 20.884 i nuovi casi di Covid-19 con ben 347 morti. E, mentre si attende il report del venerdì per definire i nuovi colori regionali, si avanzano lesu quella che potrà essere la situazione del Belpaese. Italiamarzo 2021,: leLa diffusione delle varianti spinge gli esperti a valutare l’adozione di nuovi provvedimenti, che impongano una stretta maggiore. Innanzi alla tanto temuta terza ondata l’chesi ...

repubblica : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa': 'La Lombardia è più vulnerabile rispetto ad altre regioni,… - repubblica : ?? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa'. Il Piemonte ipotizza la chiusura delle scuole - eziomauro : Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa' - MicheleGuetta : RT @marco_gervasoni: Che vi dicevo? Covid, Bertolaso: 'Tutta l'Italia verso la zona rossa e per i vaccini in Lombardia precettare gli speci… - MariMario1 : RT @PButtafuoco: Bertolaso vede avviarsi l’Italia a lunghi passi verso un’unica zona rossa. E se lo dice lui – che è persona seria, non un… -

