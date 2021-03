L’Italia che funziona: l’università La Sapienza batte Oxford nella ricerca (Di giovedì 4 marzo 2021) In mezzo a tante cattive notizie, con il Paese ancora in ginocchio di fronte a una crisi che il governo Draghi tenta di affrontare copiando il Conte bis, c’è un’Italia che funziona ancora e che, per fortuna, di tanto in tanto batte un colpo, per ricordarci le enormi potenzialità di cui disponiamo. l’università La Sapienza di Roma è così tornata a essere la migliore al mondo per gli studi classici, superando Oxford che soltanto un anno fa le aveva sfilato lo scettro. Il Politecnico di Milano è invece al terzo posto tra i migliori istituti per Arte e Design e al decimo per Architettura, perdendo qualche posizione in Ingegneria e Computer Science ma mantenendo 5 diverse materie di studio nella top 50 mondiale. La Bocconi si trova invece al settimo posto in Business e Management, 14 ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 marzo 2021) In mezzo a tante cattive notizie, con il Paese ancora in ginocchio di fronte a una crisi che il governo Draghi tenta di affrontare copiando il Conte bis, c’è un’Italia cheancora e che, per fortuna, di tanto in tantoun colpo, per ricordarci le enormi potenzialità di cui disponiamo.Ladi Roma è così tornata a essere la migliore al mondo per gli studi classici, superandoche soltanto un anno fa le aveva sfilato lo scettro. Il Politecnico di Milano è invece al terzo posto tra i migliori istituti per Arte e Design e al decimo per Architettura, perdendo qualche posizione in Ingegneria e Computer Science ma mantenendo 5 diverse materie di studiotop 50 mondiale. La Bocconi si trova invece al settimo posto in Business e Management, 14 ...

