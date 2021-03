L’Italia blocca l’export di vaccini di Astrazeneca in Australia: fermate 250 mila dosi con l’ok di Bruxelles (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono oltre 250 mila le dosi del vaccino di Astrazeneca destinate all’Australia che L’Italia ha deciso di bloccare, diventando cosi il primo Paese dell’Ue ad appellarsi allo schema per il controllo sull’export dei vaccini definito da Bruxelles a fine gennaio dopo il braccio di ferro con la casa farmaceutica sui ritardi nelle forniture dei vaccini. Secondo quanto rivela il Financial Times, venerdì scorso le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la decisione di bloccare l’export verso l’Australia di una partita di vaccini di Astrazeneca prodotti nello stabilimento italiano di Anagni. La proposta ha incontrato il ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono oltre 250ledel vaccino didestinate all’cheha deciso dire, diventando cosi il primo Paese dell’Ue ad appellarsi allo schema per il controllo suldeidefinito daa fine gennaio dopo il braccio di ferro con la casa farmaceutica sui ritardi nelle forniture dei. Secondo quanto rivela il Financial Times, venerdì scorso le autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la decisione direverso l’di una partita didiprodotti nello stabilimento italiano di Anagni. La proposta ha incontrato il ...

