L’Italia blocca l’export di vaccini AstraZeneca in Australia (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea ha utilizzato per la prima volta il divieto di esportazione di vaccini anti covid-19 per bloccare l’invio di 250mila dosi AstraZeneca dalL’Italia all’Australia. Il primo a dare la notizia è il Financial Times, secondo il quale sarebbe stata L’Italia, alla fine della scorsa settimana, a decidere di impedire l’esportazione notificando a Bruxelles la sua proposta di blocco nell’ambito del meccanismo di trasparenza delle esportazioni di vaccini dall’Ue. La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri che in una nota spiega: “Il Maeci ha ricevuto lo scorso 24 febbraio una richiesta di autorizzazione all’esportazione di vaccini anti COVID-19 da parte di AstraZeneca, ai sensi del Regolamento UE ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Europea ha utilizzato per la prima volta il divieto di esportazione dianti covid-19 perre l’invio di 250mila dosidalall’. Il primo a dare la notizia è il Financial Times, secondo il quale sarebbe stata, alla fine della scorsa settimana, a decidere di impedire l’esportazione notificando a Bruxelles la sua proposta di blocco nell’ambito del meccanismo di trasparenza delle esportazioni didall’Ue. La notizia è stata confermata dal ministero degli Esteri che in una nota spiega: “Il Maeci ha ricevuto lo scorso 24 febbraio una richiesta di autorizzazione all’esportazione dianti COVID-19 da parte di, ai sensi del Regolamento UE ...

