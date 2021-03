L’Italia blocca l’export del vaccino AstraZeneca dall’Ue all’Australia (Di giovedì 4 marzo 2021) L’Italia blocca l’esportazione di 250mila dosi del vaccino AstraZeneca in Australia. Il nostro è il primo Paese a dare uno stop all’export extra-Ue di un vaccino prodotto nell’Unione Europea. Una decisione presa con il benestare di Bruxelles. Il lotto sequestrato nello stabilimento di Anagni che lavora per la casa farmaceutica anglo-svedese verrà adesso redistribuito all’interno della Ue. Una scelta legittima, spiega Repubblica, ai sensi del Meccanismo di controllo dell’export lanciato dalla Commissione europea lo scorso 30 gennaio, introdotto proprio per evitare che dosi di vaccino destinate da contratto ai paesi dell’Unione vengano rivendute ad altre nazioni ed esportate al di fuori del continente. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021)l’esportazione di 250mila dosi delin Australia. Il nostro è il primo Paese a dare uno stop alextra-Ue di unprodotto nell’Unione Europea. Una decisione presa con il benestare di Bruxelles. Il lotto sequestrato nello stabilimento di Anagni che lavora per la casa farmaceutica anglo-svedese verrà adesso redistribuito all’interno della Ue. Una scelta legittima, spiega Repubblica, ai sensi del Meccanismo di controllo dellanciato dalla Commissione europea lo scorso 30 gennaio, introdotto proprio per evitare che dosi didestinate da contratto ai paesi dell’Unione vengano rivendute ad altre nazioni ed esportate al di fuori del continente. L'articolo ilNapolista.

