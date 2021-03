L’Isola dei Famosi 2021: le ultime news del reality (Di giovedì 4 marzo 2021) Lunedì 15 Marzo 2021 partirà L’Isola dei Famosi 2021. A condurlo sarà la conduttrice Ilary Blasi, mentre le opinioniste saranno una coppia tutta al femminile, che saprà far divertire e sorridere ne siamo certi. Anche l’inviato è cambiato rispetto alle scorse edizioni, si tratta di uno sportivo che nel nuoto ha fatto sognare l’Italia intera. Vi racconteremo tutto quello che succederà nel reality nella nuova edizione tutta da seguire. L’Isola dei Famosi 2020, ecco i primi nomi ufficiali L’Isola dei Famosi 2021: chi saranno le nuove opinioniste e l’inviato? Ilary Blasi nella nuova edizione delL’Isola dei Famosi sarà accompagnata dalle opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) Lunedì 15 Marzopartiràdei. A condurlo sarà la conduttrice Ilary Blasi, mentre le opinioniste saranno una coppia tutta al femminile, che saprà far divertire e sorridere ne siamo certi. Anche l’inviato è cambiato rispetto alle scorse edizioni, si tratta di uno sportivo che nel nuoto ha fatto sognare l’Italia intera. Vi racconteremo tutto quello che succederà nelnella nuova edizione tutta da seguire.dei2020, ecco i primi nomi ufficialidei: chi saranno le nuove opinioniste e l’inviato? Ilary Blasi nella nuova edizione deldeisarà accompagnata dalle opinioniste Iva Zanicchi ed Elettra ...

IsolaDeiFamosi : Carolina Stramare non partirà per l’Honduras. Sopraggiunti problemi familiari le impediscono di avere la serenità n… - tpi : La negazionista e no-vax (?) Daniela Martani ha fatto 5 vaccini e il tampone molecolare per partire per L’isola dei… - trash_italiano : #Isola dei Famosi: la no vax Daniela Martani si è sottoposta a 5 vaccini e ad un tampone prima di partire per l’Hon… - its_eriikaa : È finito il Grande Fratello e avevo silenziato l’hashtag perchè avevo Twitter pieno, però ora è iniziato Sanremo qu… - HSkelsen : RT @mpiacenonaver1: Zingaretti fa finta di dimettersi perchè far finta di fare qualcosa è l'unica cosa che è capace di fare... Ma qualcuno… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Isola dei Elisa Isoardi: «All’Isola voglio provare ad essere dolce. Mi seguirà mio fratello: è un eremita, vive senza... Corriere della Sera