L’intervista di Harry e Meghan trasmessa anche in Italia, le rivelazioni bomba a Oprah in onda il 9 marzo (Di giovedì 4 marzo 2021) La tanto attesa intervista di Harry e Meghan alla CBS andrà in onda anche in Italia, su Tv8: Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS Presents Oprah with Meghan and Harry, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Duca e la Duchessa di Sussex per una chiacchierata intima sulla loro vita, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30 sul canale 8 del digitale terrestre. L’intervista di Harry e Meghan, già anticipata da alcuni snippet, si preannuncia una bomba in grado di far tremare ancora una volta Buckingham Palace dopo un 2020 già durissimo da affrontare per Elisabetta II, tra la pandemia, lo scandalo molestie che ha travolto il ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 marzo 2021) La tanto attesa intervista dialla CBS andrà inin, su Tv8: Skyha annunciato oggi che lo speciale CBS Presentswithand, in cuiWinfrey ospiterà il Duca e la Duchessa di Sussex per una chiacchierata intima sulla loro vita, verrà trasmesso martedì 9, alle ore 21.30 sul canale 8 del digitale terrestre.di, già anticipata da alcuni snippet, si preannuncia unain grado di far tremare ancora una volta Buckingham Palace dopo un 2020 già durissimo da affrontare per Elisabetta II, tra la pandemia, lo scandalo molestie che ha travolto il ...

