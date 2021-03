L'impegno di Medtronic per la Giornata mondiale dell'obesità (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) - Medtronic, da sempre in prima linea nella lotta all'obesità, oggi in occasione della Giornata mondiale dell'obesità, a fianco della European Association for the Study of Obesity (Easo), ha deciso di promuovere e supportare, anche quest'anno, iniziative che contribuiscano alla conoscenza di quella che ancora oggi, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, è una delle più diffuse malattie dei nostri tempi, spiega l'azienda in una nota. L'obesità costituisce, infatti, una delle principali problematiche di salute pubblica a livello mondiale, la cui incidenza risulta in aumento costante sia nei Paesi occidentali che ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos Salute) -, da sempre in prima linea nella lotta all', oggi in occasione, a fiancoa European Association for the Study of Obesity (Easo), ha deciso di promuovere e supportare, anche quest'anno, iniziative che contribuiscano alla conoscenza di quella che ancora oggi, secondo l'Organizzazionea sanità, è unae più diffuse malattie dei nostri tempi, spiega l'azienda in una nota. L'costituisce, infatti, unae principali problematiche di salute pubblica a livello, la cui incidenza risulta in aumento costante sia nei Paesi occidentali che ...

