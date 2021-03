“Liberaci dalla pandemia” | il vescovo di Reggio Emilia lancia l’invocazione collettiva

Leggi su dire

(Di giovedì 4 marzo 2021) REGGIO EMILIA – “Conduci a te i nostri cuori e liberaci dalla pandemia”. È il passaggio chiave di una preghiera scritta dal vescovo di Reggio Emilia, Massimo Camisasca, che sarà diffusa in tutte le 250 parrocchie della provincia e alle famiglie della Diocesi reggiana, per dare vita ad una campagna collettiva di invocazione per la fine dell’emergenza sanitaria. Inizierà il 18 marzo, giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, con l’annuncio ufficiale del vescovo durante la messa in cattedrale (alle 18) celebrata alla vigilia della festa di San Giuseppe. Per l’inedita iniziativa, Camisasca, augurandosi che altri ne seguano l’esempio, ha tratto spunto da due distinte circostanze. La prima è una lettera ricevuta da un ingegnere di Correggio, che ha “girato” al vescovo la domanda “ispirata” ricevuta dal figlio di 10 anni: “Perché non pregano tutti per far finire il Covid?”. Se poi la campagna di preghiera di Reggio Emilia risulta oggi un unicum nel panorama nazionale, esiste però un precedente. Carlo Macchi, vescovo della città del Tricolore nel 1870, promulgò infatti un editto invitando i fedeli alla supplica dopo una tremenda alluvione che aveva squassato il territorio.