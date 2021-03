Lettera aperta alle istituzioni su grandi opere e valutazione di impatto ambientale (Di giovedì 4 marzo 2021) Un ampio fronte di 200 organizzazioni nazionali e locali ha inviato una Lettera aperta al Presidente Draghi, ai ministri della Transizione ambientale e della Cultura, alla Commissione Europea e ai parlamentari di ogni schieramento per chiedere una rigorosa applicazione delle normative comunitarie sulle procedure di valutazione ambientale relative a piani e grandi progetti. Queste dovrebbero essere realmente connotate da trasparenza e partecipazione del pubblico nelle scelte come richiesto dall’Unione Europea e al contrario di quanto avviene in Italia. valutazione di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 4 marzo 2021) Un ampio fronte di 200 organizzazioni nazionali e locali ha inviato unaal Presidente Draghi, ai ministri della Transizionee della Cultura, alla Commissione Europea e ai parlamentari di ogni schieramento per chiedere una rigorosa applicazione delle normative comunitarie sulle procedure direlative a piani eprogetti. Queste dovrebbero essere realmente connotate da trasparenza e partecipazione del pubblico nelle scelte come richiesto dall’Unione Europea e al contrario di quanto avviene in Italia.di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : Aperta virtualmente una lettera sigillata da 300 anni Letta con una tecnica ai raggi X sviluppata per studiare i de… - deman20181 : @sandraebasta @sruotolo1 @matteorenzi Hai letto da qualche parte che ka lettera l ha aperta #Renzi ? - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: “Cara Giusy, ci confidavamo sempre tutto, perché non ti sei confidata, perché non mi hai chiesto aiuto?”. Lettera aper… - varesenews : Lettera aperta di una mamma esasperata - mariacarla1963 : RT @laperlaneranera: ????DRAGHI???? Chiara Provocazione Magdi Cristiano Allam: Lettera aperta a Mario Draghi Non si può Amare l'Italia???? decret… -

Ultime Notizie dalla rete : Lettera aperta MotoGP: Aprilia Racing apre al 2021 con Espargaro e Savadori Fausto nel cuore Si è aperta nel ricordo di Fausto Gresini la presentazione del team Aprilia Racing ...italiano avrà sulle ali anteriori la scritta 'Fausto' con un cuore rosso all'interno della lettera ...

'Treviolo - Paladina, problemi idrogeologici e ambientali, cittadini preoccupati' L' Associazione Culturale Valbreno ha inviato una lettera aperta al presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli , sui lavori di riqualificazione della Treviolo - Paladina , analizzando il tema sotto molti punti di vista in modo ...

Verona e Neri, lettera aperta al Pd LA NAZIONE Vicenza, vice parroco assunto come giardiniere Il sacerdote, Luca Centomo, 38 anni, per 20 ore a settimana è giardiniere e nel resto del tempo è vicario parrocchiale dell’unità pastorale di Malo ...

Stadio Roma, Campidoglio verso nuovo progetto Roma, 4 mar. (Adnkronos) Il Campidoglio ha inviato una lettera a Eurnova e all’As Roma con cui ci si avvia a chiudere l’idea del vecchio progetto dello Stadio della Roma a Tor ...

Fausto nel cuore Si ènel ricordo di Fausto Gresini la presentazione del team Aprilia Racing ...italiano avrà sulle ali anteriori la scritta 'Fausto' con un cuore rosso all'interno della...L' Associazione Culturale Valbreno ha inviato unaal presidente della Provincia di Bergamo, Gianfranco Gafforelli , sui lavori di riqualificazione della Treviolo - Paladina , analizzando il tema sotto molti punti di vista in modo ...Il sacerdote, Luca Centomo, 38 anni, per 20 ore a settimana è giardiniere e nel resto del tempo è vicario parrocchiale dell’unità pastorale di Malo ...Roma, 4 mar. (Adnkronos) Il Campidoglio ha inviato una lettera a Eurnova e all’As Roma con cui ci si avvia a chiudere l’idea del vecchio progetto dello Stadio della Roma a Tor ...