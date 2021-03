L'estetista cinica diventa una Barbie: Cristina Fogazzi scelta come role model per l'Italia (Di giovedì 4 marzo 2021) L'imprenditrice bresciana della cosmetica e la bambola più famosa del mondo: per l'8 marzo la scelta Italiana di una donna vera che promuove modelli di empowerment femminile Leggi su repubblica (Di giovedì 4 marzo 2021) L'imprenditrice bresciana della cosmetica e la bambola più famosa del mondo: per l'8 marzo lana di una donna vera che promuoveli di empowerment femminile

modiamo : Cristina Fogazzi, l'Estetista Cinica, ispira la nuova Barbie - Moda - ANSA - BetSheCan : RT @repubblica: L'estetista cinica diventa una Barbie: Cristina Fogazzi scelta come role model per l'Italia: L'imprenditrice bresciana dell… - repubblica : L'estetista cinica diventa una Barbie: Cristina Fogazzi scelta come role model per l'Italia: L'imprenditrice bresci… - rep_milano : L'estetista cinica diventa una Barbie: Cristina Fogazzi scelta come role model per l'Italia - adornostar : Da grande voglio essere come l'estetista cinica -