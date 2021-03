L’Ema valuta il vaccino Sputnik e nasce l’asse politico Bonaccini-Salvini per usarlo

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 4 marzo 2021) La lotta al Covid-19 coinvolge anche la geopolitica e l’Unione europea corre ai ripari dopo aver perso tempo e gestito in modo poco brillante la trattativa con le big pharma, al più presto.apre alloe la Russia è pronta a collaborare L’Agenzia europea del Farmaco (Ema) rivede la sua posizione rispetto al, dopo le diffidenze e tensioni dei mesi scorsi e conferma di aver avviato l’iter per la revisione del preparato russo, allo scopo dirne la conformità agli standard europei a livello di “efficienza, sicurezza e qualità“. Tradotto dal burocratese, significa che l’uso delrusso in Europa non è ancora cosa fatta, ma il cambio di passo è evidente e si gettano le basi per una collaborazione tra Ue e Mosca che potrebbe dare risultati ...