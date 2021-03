L’Ema avvia la valutazione del vaccino Sputnik V Mosca | “Pronti a fornire agli europei 50 milioni di dosi a partire da giugno”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 marzo 2021) L’Agenzia europea per i medicinali (Ema) hato le revisione continua diV, ilcontro il Covid-19 sviluppato dal Centro nazionale russo per l’epidemiologia e la microbiologia russo. La richiesta di revisione è arrivata dalla R-Pharm Germany. La decisione dire la revisione progressiva, ha fatto sapere, si basa sui risultati di studi di laboratorio e clinici dai quali è emerso che ilrusso innesca la produzione di anticorpi e cellule immunitarie contro il Coronavirus e protegge dal contagio.– si legge nella nota – valuterà i dati non appena saranno disponibili per decidere se i benefici superano i rischi. La revisione progressiva continuerà fino a quando non saranno disponibili prove sufficienti per la domanda formale di ...