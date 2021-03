Le scuole verso la chiusura. Già tradita la promessa di Draghi sui giovani. Istituti assediati dalla terza ondata in 24 province (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono bastate meno di 24 ore dall’annuncio del nuovo Dpcm sulla scuola di Mario Draghi per far cambiare i toni ai governatori, soprattutto quelli del nord. Se martedì sera non si riuscivano a tenere a freno le polemiche già ieri i presidenti hanno fatto dietrofront. “Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti”, così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Solo qualche giorno fa il governatore diceva che “bisogna riaprire dove si può”. Qualcosa è cambiato parecchio nel giro di pochi giorni, anzi ore. Infatti Bonaccini sottolinea che “il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti”, specificando che la variante inglese “pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d’età” (cosa nota non da tempo e che gli esperti avevano già previsto). Ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 marzo 2021) Sono bastate meno di 24 ore dall’annuncio del nuovo Dpcm sulla scuola di Marioper far cambiare i toni ai governatori, soprattutto quelli del nord. Se martedì sera non si riuscivano a tenere a freno le polemiche già ieri i presidenti hanno fatto dietrofront. “Se questa crescita, avvenuta in 10-15 giorni, non trova un’accelerazione nella risposta rischiamo di essere travolti”, così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini. Solo qualche giorno fa il governatore diceva che “bisogna riaprire dove si può”. Qualcosa è cambiato parecchio nel giro di pochi giorni, anzi ore. Infatti Bonaccini sottolinea che “il contagio è partito molto più veloce di prima a causa delle varianti”, specificando che la variante inglese “pare quasi essere un nuovo virus per diffusione e categorie d’età” (cosa nota non da tempo e che gli esperti avevano già previsto). Ma ...

