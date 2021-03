Le pagelle della seconda serata del Festival di Sanremo (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - La seconda serata del Festival si apre nuovamente con la categoria nuove proposte, così l'assenza del pubblico in sala si nota molto meno. Questa sera sulle sedie vuote una serie di palloncini con delle simpatiche faccette disegnate, uno di quei commoventi momenti della vita in cui ti chiedi dove cavolo vanno a finire i soldi del canone Rai. Dopo un siparietto a metà tra Broadway e la fiera del fetish, scopriamo che Amadeus viene chiamato dall'amore della sua vita “patato”, e lui solitamente risponde con un “Ti amo anch'io Rosario”. Arriva presto il momento di Laura Pausini, orgoglio italiano nel mondo, la ragione per cui quando siamo in vacanza all'estero e ce la nominano noi rispondiamo “Excusez-moi, de qui parlez-vous?”. Entra in scena vestita da Catwoman al gay pride e canta la canzone con ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Ladelsi apre nuovamente con la categoria nuove proposte, così l'assenza del pubblico in sala si nota molto meno. Questa sera sulle sedie vuote una serie di palloncini con delle simpatiche faccette disegnate, uno di quei commoventi momentivita in cui ti chiedi dove cavolo vanno a finire i soldi del canone Rai. Dopo un siparietto a metà tra Broadway e la fiera del fetish, scopriamo che Amadeus viene chiamato dall'amoresua vita “patato”, e lui solitamente risponde con un “Ti amo anch'io Rosario”. Arriva presto il momento di Laura Pausini, orgoglio italiano nel mondo, la ragione per cui quando siamo in vacanza all'estero e ce la nominano noi rispondiamo “Excusez-moi, de qui parlez-vous?”. Entra in scena vestita da Catwoman al gay pride e canta la canzone con ...

