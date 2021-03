Le ghost kitchen non sono il futuro della ristorazione

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 marzo 2021) Non è un buon momento per essere dei ristoratori, in Italia come nel resto del mondo. Nel nostro Paese il giro d’affari nel 2019 era pari a 86 miliardi di euro (il dato più alto in Europa, dopo Regno Unito e Spagna), in crescita, 46 miliardi di euro di valore aggiunto, realizzato da 336mila imprese, con oltre 56mila gestite da under 35, per 1,2 milioni di posti di lavoro. Il 2020, al contrario, verrà ricordato come l’annus horribilisitaliana, chiuso nel peggiore dei modi: 37,7 miliardi di euro di perdite secondo i datiFipe, circa il 40% dell’intero fatturato annuo del settore andato in fumo. Il colpo più duro al settore è arrivato dalle chiusure di novembre e dicembre: storicamente, infatti, nel periodo delle festività dicembrine per una parte rilevante dei locali si arriva a generare fino al 20% del ...