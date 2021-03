Le aperture dei giornali spagnoli: “Grandioso”. Il Barcellona rimonta il Siviglia e conquista la finale (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 4 marzo 2021. Prime pagine che richiamano all’impresa del Barcellona, che dopo la sconfitta all’andata per 2-0, ribalta la situazione nel ritorno, portandosi sul 3-0 nei supplementari con Braithwaite. Marca“Il Siviglia ha perso il posto” Apertura dedicata all’impresa del Barcellona che rimonta il 2-0 dell’andata e accede alla finale di Copa del Rey. Gli andalusi sbagliano un rigore e regalano il 2-0 al 94? quando già accarezzavano il passaggio del turno. I blaugrana, eroicamente, hanno forzato i supplementari con un gol di Piqué. Braithwaite ha completato la rimonta dopo un’altra grande partita dei catalani. Polemica per una mano di Lenglet. As“Alla finale con polemica” Ampio spazio al Barcellona ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Di seguito la rassegna stampa spagnola di oggi giovedì 4 marzo 2021. Prime pagine che richiamano all’impresa del, che dopo la sconfitta all’andata per 2-0, ribalta la situazione nel ritorno, portandosi sul 3-0 nei supplementari con Braithwaite. Marca“Ilha perso il posto” Apertura dedicata all’impresa delcheil 2-0 dell’andata e accede alladi Copa del Rey. Gli andalusi sbagliano un rigore e regalano il 2-0 al 94? quando già accarezzavano il passaggio del turno. I blaugrana, eroicamente, hanno forzato i supplementari con un gol di Piqué. Braithwaite ha completato ladopo un’altra grande partita dei catalani. Polemica per una mano di Lenglet. As“Allacon polemica” Ampio spazio al...

borghi_claudio : Fino ad oggi c'era il nulla, oggi c'è un MINIMO accenno di crescita dei dati. Nessuna crescita nei decessi. Continu… - marapi72_mara : RT @lofioramonti: Chiusura delle scuole? Chiedo al Governo di dirci anche come intende lavorare per la loro sicurezza, perché non possiamo… - formvla_ : avevo scritto un tweet sul mio consenso riguardo la canzone di willie perché mi piaceva la frase che parlava delle… - Marco93004227 : @matteosalvinimi Ma con il nuovo DPCM che mi sembra uguale se non peggio dei precedenti, non sento più piazzate su… - DossLosRamatos : @Theskeptical_ Ci saranno quelle che avranno potuto resistere ad aperture a singhiozzo, stagionalità, calo fatturat… -