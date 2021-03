Lazio-Torino, Lotito pronto alla guerra legale: i dettagli (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente della Lazio Claudio Lotito presenterà ricorso se il Torino non verrà punito con una sconfitta a tavolino E’ atteso per domani il verdetto del Giudice Sportivo su Lazio-Torino con i granata che dovrebbero essere puniti con una sconfitta a tavolino per 3-0 ed un punto di penalizzazione. Se così non fosse, secondo Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito presenterà ricorso chiedendo anche chiarimenti sul rinvio di Torino-Sassuolo disposto dalla Lega venerdì scorso. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 marzo 2021) Il presidente dellaClaudiopresenterà ricorso se ilnon verrà punito con una sconfitta a tavolino E’ atteso per domani il verdetto del Giudice Sportivo sucon i granata che dovrebbero essere puniti con una sconfitta a tavolino per 3-0 ed un punto di penalizzazione. Se così non fosse, secondo Corriere dello Sport, il presidente dellaClaudiopresenterà ricorso chiedendo anche chiarimenti sul rinvio di-Sassuolo disposto dLega venerdì scorso. Leggi su Calcionews24.com

