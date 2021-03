Lazio, Lombardia e Emilia Romagna: le regioni a rischio zona arancione e zona rossa (Di giovedì 4 marzo 2021) Quali regioni sono a rischio zona arancione e zona rossa? Dopo gli oltre 20mila contagi di ieri potrebbe essere necessaria una nuova stretta: si parla di coprifuoco anticipato ma già venerdì Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna potrebbero cambiare colore. E non sono le uniche regioni in bilico. Scrive il Messaggero: L’Rt Emiliano sarebbe già oltre l’1.25, vale a dire la soglia di rischio stabilita per entrare nella fascia rossa, e dunque è probabile che vi entri a partire da lunedì. Stesso discorso per la Lombardia, da cui Guido Bertolaso, consulente del governatore Attilio Fontana sul piano vaccinale, ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Qualisono a? Dopo gli oltre 20mila contagi di ieri potrebbe essere necessaria una nuova stretta: si parla di coprifuoco anticipato ma già venerdìedpotrebbero cambiare colore. E non sono le unichein bilico. Scrive il Messaggero: L’Rtno sarebbe già oltre l’1.25, vale a dire la soglia distabilita per entrare nella fascia, e dunque è probabile che vi entri a partire da lunedì. Stesso discorso per la, da cui Guido Bertolaso, consulente del governatore Attilio Fontana sul piano vaccinale, ...

Tg3web : Gli ultimi dati sulla pandemia confermano la tendenza generale al peggioramento della situazione epidemiologica. Do… - clikservernet : Lazio, Lombardia e Emilia Romagna: le regioni a rischio zona arancione e zona rossa - Noovyis : (Lazio, Lombardia e Emilia Romagna: le regioni a rischio zona arancione e zona rossa) Playhitmusic -… - ggbram : RT @Roby_Laratro: Tutta la Lombardia è praticamente da un anno in lockdown/zona rossa perenne.. non potete capire la mia voglia di trasferi… - errabonda20 : @AgSciWriter @teoxandra I medici di base sono pochi e non puoi impegnarli solo per i vaccini. Chi fa la loro attivi… -