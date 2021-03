Lavoro, tavolo governo-parti sociali dà via libera a vaccinazioni in azienda (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – L’avvio della vaccinazione in ambito aziendale ed un rafforzamento dei protocolli di sicurezza: il tavolo governo-parti sociali ha raggiunto due importanti risultati. Il Ministro Speranza ha infatti dato il via libera all’avvio delle vaccinazioni anche all’interno delle imprese, con l’ausilio della rete di medici legali presenti, ed ha anche sollecitato l’adeguamento e potenziamento dei protocolli di sicurezza, firmati a marzo 2020. L’incontro con le parti sociali, chiesto dal Ministro del Lavoro Andrea Orlando, ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha ospitato il tavolo, e del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, oltre al nuovo ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – L’avvio della vaccinazione in ambitole ed un rafforzamento dei protocolli di sicurezza: ilha raggiunto due importanti risultati. Il Ministro Speranza ha infatti dato il viaall’avvio delleanche all’interno delle imprese, con l’ausilio della rete di medici legali presenti, ed ha anche sollecitato l’adeguamento e potenziamento dei protocolli di sicurezza, firmati a marzo 2020. L’incontro con le, chiesto dal Ministro delAndrea Orlando, ha visto la partecipazione del Ministro della Salute Roberto Speranza, che ha ospitato il, e del Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, oltre al nuovo ...

