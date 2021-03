Laura Pausini | avete mai visto la mamma? E’ bellissima FOTO

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 4 marzo 2021)ha appena vinto un Golden Globes per la sua canzone Io si voluta e scelta da Sofia Loren per il film La vita davanti a sè, è un’artista internazionale ammirata e stimata che rappresenta l’Italia nel mondo eppure sul palco dell’Ariston non ha esitato a manifestare la sua emozione seppur sostenuta da Fiorello e Amadeus che l’hanno accolta celebrandola come merita.Solonotizie24, chi è ladella cantante?si è detta emozionata come la prima volta che ha cantato La Solitudine, la canzone che l’ha portata al successo e che Fiorello a remixato con i brani dei Queen compiacendo la stessa artista. Ospite attesa a Sanremo 2021 laha accennato al suo noto ...