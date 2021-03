Larissa | sfida agli Europei | Sono un animale da gara | ma devo stare attenta all' emozione

qn_lanazione : #Torun2021 - @EuroAthletics #atletica #Fidal @atleticaitalia Larissa, sfida agli Europei: 'Sono un animale da gara,… - OA_Sport : #ATLETICA Quali saranno le avversarie di Larissa Iapichino agli Europei? Non ci sarà Spanovic, Mihambo, Mironchyk e… -

La Nazione

(cresciuta nell'Atletica Firenze Marathon e ora in forza alle Fiamme Gialle) ha parlato delle sue emozioni e aspettative al sito ufficiale della Fidal , la Federazione di atletica leggera: " ...interessante al Vigorito dove si giocherà Benevento - Hellas Verona mentre alla Sardegna Arena andrà in scena Cagliari - Bologna con i sardi che sono tornati a vincere battendo il Crotone ...La saltatrice in lungo fiorentina è al suo esordio in maglia azzurra, dopo lo straordinario 6,691 di Ancona. "I paragoni con mia madre Fiona May? Finiranno quando avrò vinto un po' di medaglie" ...Oggi iniziano gli Europei di atletica leggera indoor a Torun, in Polonia, ed erano anni che la squadra italiana non era così ben rappresentata in ...